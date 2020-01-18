YURTHABER
  4. Van’da 270 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van’da 270 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

VAN HABERLERİ  | 18.01.2020 08:49 | Son Güncelleme

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 270 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 270 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 74, Başkale’de 39, Çatak’ta 113, Gevaş’ta 1, Gürpınar’da 40, Muradiye’de 1 ve Saray ilçesinde ise 2 olmak üzere toplam 270 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 1, Hakkâri’de eksi 2, Bitlis’te eksi 2 ve Muş’ta eksi 2 derece olması beklenmektedir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...
Van’da yapılacak kalkınma ve yatırım odaklı projeler görüşüldüVan’da yapılacak kalkınma ve yatırım odaklı projeler görüşüldü
Van’da kaza yapan otomobilde yangın çıktıVan’da kaza yapan otomobilde yangın çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van Namaz Vakitleri 18 Ocak Cumartesi

İmsak
05:49
Sabah
07:15
Öğle
12:22
İkindi
14:56
Akşam
17:18
Yatsı
18:39

Van Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Cumartesi

Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Polater Eczanesi
Ipekyolu
Yenı Derman Eczanesi
Ipekyolu
Yeni Van Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Zabıta seyyara geçit vermiyor

Zabıta seyyara geçit vermiyor

Soba bacasını temizlemek için çıktığı çatıda mahsur kaldı

Soba bacasını temizlemek için çıktığı çatıda mahsur kaldı

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

Kadınlar 3. Lig 9. Grup

Kadınlar 3. Lig 9. Grup

Gürpınar Kaymakamı Sayar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Gürpınar Kaymakamı Sayar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.