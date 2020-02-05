YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da 270 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van’da 270 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

VAN HABERLERİ  | 05.02.2020 09:45 | Son Güncelleme

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 270 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Van’da 270 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 270 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 28, Başkale’de 59, Çaldıran’da 25, Çatak’ta 1, Erciş’te 25, Gürpınar 52, Muradiye’de 61, Saray’da 5 ve Özalp ilçesinde 14 olmak üzere toplam 270 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Şimşek, vatandaşları bilgilendirdi

Şimşek, vatandaşları bilgilendirdi

Malatya’da her gün 10 bin kişiye sıcak yemek

Malatya’da her gün 10 bin kişiye sıcak yemek

Gaziantep’te internet kafe ve oyun salonlarına denetim

Gaziantep’te internet kafe ve oyun salonlarına denetim

Kütahya ekibi deprem bölgesinden döndü

Kütahya ekibi deprem bölgesinden döndü

Van Namaz Vakitleri 5 Şubat Çarşamba

İmsak
05:39
Sabah
07:02
Öğle
12:25
İkindi
15:13
Akşam
17:39
Yatsı
18:57

Van Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Emek Eczanesi
Ipekyolu
Ipekyolu Eczanesi
Ipekyolu
Karaman Eczanesi
Ipekyolu
Uğurlu Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Van milletvekilleri Bakan Turhan’la görüştü

Van milletvekilleri Bakan Turhan’la görüştü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Minik öğrenciler gazetecilik mesleğiyle tanıştı

Minik öğrenciler gazetecilik mesleğiyle tanıştı

Alipaşa Mahallesi Lağım Soluyor

Alipaşa Mahallesi Lağım Soluyor

Felaketin bilançosu her geçen saat artıyor

Felaketin bilançosu her geçen saat artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.