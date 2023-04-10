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Van’da 3 ayrı trafik kazası: 7 yaralı

10.04.2023 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Van’da 3 ayrı trafik kazası: 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzelsu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüsün bilinmeyen bir nedenden dolayı takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer bir kazası ise Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere Geçidi’nde meydana geldi. Van istikametine seyir halinde olan kamyonet, şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Bir diğer kazası ise Van-Özalp karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki kapalı kasa kamyonetin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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