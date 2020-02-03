Van’da 3 günde 56 araca cezai işlem uygulandı

Van Büyükşehir Belediyesi trafik zabıta ekipleri, üç günde kent genelinde 56 araca 9 bin 70 TL para cezası kesti.

Kentte trafiği rahatlatmak ve yanlış parkların önüne geçmek için çalışmalarını sürdüren Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı trafik zabıta ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda kent genelinde hatalı park, toplu taşıma araçlarında aksesuar ve cam filmi, ayakta fazla yolcu taşıma ve kavşak içerisinde gereksiz duraklama yapmaktan 56 araca 9 bin 70 TL idari para cezası uygulandı.

Yapılan çalışmayla Cumhuriyet, Sıhke, İskele ve Maraş caddeleriyle Beşyol Kavşağı ve trafiğin yoğun olduğu alanlarda yanlış yere park, durak dışı yolcu indirip bindirme, araç ve yaya trafiğini tehlikeye sokacak davranışların önüne geçilmeye çalışılıyor.

