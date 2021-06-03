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Van'da 3 mahallede 42 yıllık 122 bin dönümlük mera sınır sorunu çözüldü

03.06.2021 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 3 mahallede 42 yıllık 122 bin dönümlük mera sınır sorunu çözüldü

Van'ın Erciş ilçesine bağlı 3 mahallede 42 yıldır vatandaşlar arasında süren mera sınırı anlaşmazlığı kaymakam ve milletvekilinin girişimleriyle son buldu.

İlçeye bağlı Pay, Yankıtepe ve Kızılören mahallelerine sınırı olan 112 bin dönüm mera arazisi sınırı nedeniyle sürekli yaşanan sıkıntıların giderilmesi için Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ve AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, vatandaşlarla bir araya geldi.

Kızılören Mahallesi'nde düzenlenen yemekte 3 mahalle muhtarı ve vatandaşlarla buluşan Mehmetbeyoğlu ve Arvas, 42 yıllık mera sorununu giderdi.

Mehmetbeyoğlu, yaptığı konuşmada, Erciş'te böyle güzel merasimlerde bulunmanın çok güzel olduğunu söyledi.

Erciş'in bölgenin en büyük ilçesi olduğunu ifade eden Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:

"Pay Mahallesi'ne bağlı Yankıtepe ve Kızılören mezraları 1979 yılında mezra konumundan çıkarılarak mahalle oldu. Ama 1979 yıldan beri 3 mahalle arasındaki 122 bin dönümlük mera nedeniyle sık sık vatandaşlar mera sınırları belirlenmediği için sorunlar ve ufak tefek kavga olayları yaşamaktaydı. Üç mahallenin muhtasarlarıyla bir araya gelerek 122 bin dönümlük merayı 3 mahallede yaşayan hayvanların küpe sayısına göre böldük. Mera sınırlarını belirledik. Sorunları kavgasız, gürültüsüz çözdük."

Arvas da bu bölgenin herkese yetecek kadar arazi ve suyunun olduğunu söyledi.

"Mutlaka kırgınlıklar ve dargınlıklar olabilir ama olayların büyümemesi adına elimizden ne gelirse katkı sunacağız." diyen Arvas, "Morgedik Barajı'nın bitmesi için 25 bin liralık bir kaynak aktarıldı, 17 bin hektarlık kapalı bir sistemle burası tarım havzası olacak. Hayvancılıkla ilgili devletimizin ciddi destekleri var. Biz memleketimizi imar edelim, ihya edelim." dedi.

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