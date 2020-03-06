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Van’da ’3. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı’

VAN HABERLERİ  | 06.03.2020 18:00 | Son Güncelleme

Van’da Anatolia Grup tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ’Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı’ kapılarını ziyaretçilere açtı.Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen fuarın açılışında konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, mart ayının ticaret açısından Van’ın en hareketli ayı olması gerekirken; dünyada yaygın bir şekilde tehlike arz eden korona virüsünün İran’da da baş göstermesinden dolayı sınır kapılarının kapandığını ve bu nedenle mart ayının önceki yıllara göre ticaret açısından çok hareketli olmadığını söyledi.

Van’da Anatolia Grup tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ’Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı’ kapılarını ziyaretçilere açtı.
Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen fuarın açılışında konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, mart ayının ticaret açısından Van’ın en hareketli ayı olması gerekirken; dünyada yaygın bir şekilde tehlike arz eden korona virüsünün İran’da da baş göstermesinden dolayı sınır kapılarının kapandığını ve bu nedenle mart ayının önceki yıllara göre ticaret açısından çok hareketli olmadığını söyledi. Vali Bilmez, “İnşallah fuarımız hayırlı kazançlara vesile olur. Rabbim memleketimizin birliğini, beraberliğini, huzurunu daim eylesin, aşımızı, işimizi de bereketli kılsın. İnşallah burada stant açanlar, bereketli bir şekilde umduğunu kazanarak buradan giderler. Ben bu anlamda burada stant açan tüm firmaları ve bu organizasyonu düzenleyenleri tebrik ediyor, fuarımızın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
Anatolia Grup Genel Koordinatörü Özgür Çelik ise ‘3. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı’na Türkiye’nin 81 ilinden katılımın olduğunu dile getirerek, “İlk gün olmasına rağmen katılım oldukça iyi. Fuarımızda 50 firma yer alıyor. İzmit’in pişmaniyesinden Hatay’ın yöresel mutfağına, Afyonkarahisar sucuğundan Trabzon peynirine, Çorum leblebisinden Çankırı tuzuna kadar, kısacası 81 ilden gelen firmalar 10 gün boyunca burada Vanlılarla buluşacaklar. Van halkı da buraya geldiğinde; ürünlerin nasıl yapıldığını görecek, ürünlere hem taze taze hem de daha uygun fiyatlara ulaşacak. Bu anlamda tüm Van halkını 6-15 Mart tarihleri arasında düzenlediğimiz fuarımıza davet ediyoruz” diye konuştu.
Daha önce düzenlenen iki fuarı 100 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini hatırlatan Çelik, “Biz bu senede 100 binden fazla, hatta 150 bin kişinin ziyaret edeceğini umut ediyoruz. 150 bin katılımla burada yoğun bir misafir akışı olacak ve güzel bir fuar olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından stantları gezen Vali Bilmez ve beraberindekiler, firma sahiplerinden ürünler hakkında bilgi aldı.

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