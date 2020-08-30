Van’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yılı kutlanırken, törene çöpten buldukları bayrakları tellere asan 2 çocuk da katıldı.

Korona virüs tedbirlerine uygun bir şekilde Van Valiliği önünde gerçekleştirilen tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasıyla son buldu.

Çöpte buldukları Türk bayraklarını temizleyerek tel örgülere asan Yunus ve Argeş Duman isimli kardeşler de katıldıkları törenin ardından Vali Bilmez’in makam aracıyla Akköprü Mezarlığındaki şehitliğe geçtiler. Kur’an-ı Kerim’in okunduğu ve duaların yapıldığı törene Vali Bilmez’in eşi Meral Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu, vali yardımcıları, askeri erkan ve gaziler katıldı.

