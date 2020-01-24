Van’da 300 yerleşim yerinin yolu açıldı

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün geceden bu yana etkili olan kar yağışından dolayı kapanan 300 yerleşim yerinin yolunu açtı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, 13 ilçede vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için karla mücadele çalışmalarını yürütüyor. Kar yağışının geceden bu yana belli aralıklarla devam etmesine rağmen gece saatlerinde yol açma çalışmalarına başlayan ekipler; zorlu coğrafya, tipi ve fırtınaya rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda yolu kapanan 579 mahalle ve mezra yolundan 300’ü ekiplerin yoğun çalışması sonucunda ulaşıma tekrardan açıldı.

İpekyolu ilçesine 17 kilometre mesafedeki Beşçatak Mahallesi’nde rahatsızlanan 65 yaşındaki kalp hastası Adil Nazlı’yı yolun kapanması nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, bir saat süren çalışmanın ardından mahallenin yolunu ulaşıma açarak sağlık görevlilerinin hastaya ulaşmasını sağladı. Nazlı, evde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Ayrıca, kar yağışı sonrası yollarda mahsur kalan vatandaşların da yardımına koşan büyükşehir belediyesi ekipleri, Ortanca Mahallesi’nde hasta almaya giden bir ambulansı da iş makinelerinin yardımıyla saplandığı yerden kurtardı.

