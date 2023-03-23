YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da 31 kilo 770 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 31 kilo 770 gram uyuşturucu ele geçirildi

23.03.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da bir minibüs ile evde yapılan aramada 31 kilo 770 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da 31 kilo 770 gram uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, kentte tespit edilen ev ile minibüste, narkotik dedektör köpeği "Bobi" ile arama yapan ekipler, 22 kilo 300 gram esrar, 7 kilo 120 gram afyon sakızı ve 2 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van'da "silah imalatı ve ticareti" yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandıVan'da "silah imalatı ve ticareti" yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da depremzedeler "Sosyal Market Kart" ile alışveriş yapabilecekAdıyaman'da depremzedeler "Sosyal Market Kart" ile alışveriş yapabilecek
Öğrenci ve öğretmenlerden coşkulu Nevruz kutlamasıÖğrenci ve öğretmenlerden coşkulu Nevruz kutlaması
Anahtar Kelimeler:
esrar Van afyon sakızı

Van Namaz Vakitleri 23 Mart Perşembe

İmsak
04:37
Sabah
05:59
Öğle
12:18
İkindi
15:45
Akşam
18:27
Yatsı
19:44
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Son derece nadir görülüyor! 125 milyon yıllık bir soyun üyesi...

Son derece nadir görülüyor! 125 milyon yıllık bir soyun üyesi...

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Mutfakların en havalısı! Retro tasarımıyla öne çıkıyor, şıklığıyla göz dolduruyor

Mutfakların en havalısı! Retro tasarımıyla öne çıkıyor, şıklığıyla göz dolduruyor

Yavruyu böyle kaçırdı! Kimse yakalamadı... Çatıların üzerinde gezindi

Yavruyu böyle kaçırdı! Kimse yakalamadı... Çatıların üzerinde gezindi

Komşusu balkondan dışarı dışkı attı! Bir anda ortalık karıştı

Komşusu balkondan dışarı dışkı attı! Bir anda ortalık karıştı

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.