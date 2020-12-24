YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da 320 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van’da 320 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

VAN HABERLERİ  | 24.12.2020 10:28 | Son Güncelleme

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 320 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.Van’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 320 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 55, Başkale’de 6, Çatak’ta 45, Edremit’te 3, Erciş’te 1, Gevaş’ta 3, Gürpınar’da 160, İpekyolu’nda 5, Muradiye 13, Saray’da 11, Tuşba ilçesinde ise 18 olmak üzere toplam 320 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Yapım Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Fazla hayalperestliğin gazabına uğradım' 'Fazla hayalperestliğin gazabına uğradım'
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van Namaz Vakitleri 24 Aralık Perşembe

İmsak
05:46
Sabah
07:15
Öğle
12:11
İkindi
14:37
Akşam
16:57
Yatsı
18:20

Van Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Perşembe

Cadde Eczanesi
Tusba
Gülce Eczanesi
Ipekyolu
Halk Eczanesi
Ipekyolu
Herdem Eczanesi
Ipekyolu
Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.