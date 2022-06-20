Van'da 325 litre asitanhidrit ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında araziye gömülü 325 litre asitanhidrit ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Haziran'da ilçe kırsalında yaptıkları arama faaliyeti sırasında araziye gömülü bidonlarda uyuşturucu yapımında kullanılan 325 litre asitanhidrit ele geçirdi.

Olayla ilgili H.T, M.Ö. ve M.B. gözaltına alındı.



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