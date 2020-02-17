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Van’da 343 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı

VAN HABERLERİ  | 17.02.2020 08:53 | Son Güncelleme

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 343 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Van’da 343 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 343 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 71, Başkale’de 94, Çaldıran’da 14, Çatak’ta 57, Erciş’te 31, Gevaş’ta 8, Gürpınar’da 17, İpekyolu’nda 1, Muradiye’de 9, Özalp’te 23, Saray’da 9 ve Tuşba ilçesinde ise 9 olmak üzere toplam 343 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
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