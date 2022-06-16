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Van'da 3,5 büyüklüğünde deprem

16.06.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde, 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.53'te Tuşba ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının 3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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