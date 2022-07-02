Van'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Gevaş ilçesinde kamyonete gizlenmiş 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Gevaş ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonette arama yaptı.
Kontrollerde, kamyonetin kasasına gizlenmiş, ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 35 Afganistan uyruklu yakalandı.
Gözaltına alınan sürücü S.M, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin yapılması için ilgili kurumlara teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz