Van'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Gevaş ilçesinde kamyonete gizlenmiş 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Gevaş ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonette arama yaptı.

Kontrollerde, kamyonetin kasasına gizlenmiş, ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 35 Afganistan uyruklu yakalandı.

Gözaltına alınan sürücü S.M, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin yapılması için ilgili kurumlara teslim edildi.

