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Van'da 35 kilo 824 gram eroin ele geçirildi

05.12.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 35 kilo 824 gram eroin ele geçirildi

Van'da bir araçta 35 kilo 824 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ekiplerce durdurulan araçta yapılan aramada, 70 paket halinde 35 kilo 824 gram eroin bulundu.

Sürücü N.T. gözaltına alındı.

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