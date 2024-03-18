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Van'da 36 kilo 566 gram uyuşturucu ele geçirildi

AA AA
18.03.2024 11:14
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Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 36 kilo 566 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10-17 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 36 kilo 500 gram eroin, 60 gram sentetik uyuşturucu ve 6 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek ve bulundurmak" suçlarından işlem yapıldı.

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