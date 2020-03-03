Van'da 37 kilo 780 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde minibüste 37 kilo 780 gram eroin ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Kurubaş Mahallesi uygulama noktasında şüphe üzerine minibüsü durdurdu.

Narkotik köpeği "Rexo"nun da kullanıldığı aramada, minibüsün yan döşemesine gizlenmiş 74 pakette 37 kilo 780 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan sürücü H.G, işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

