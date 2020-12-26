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Van’da 3.8 büyüklüğünde deprem

VAN HABERLERİ  | 26.12.2020 13:16 | Son Güncelleme

Van’ın Çatak ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Van’ın Çatak ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Van’ın Çatak ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Van’ın Çatak ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.52 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Çatak ve çevre ilçelerde hissedildi. Kısıtlama nedeniyle kimse sokağa çıkamazken, kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Merkez üssü Çatak ilçesi olan 3.8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı görünmüyor. Ekipler mahallelerde taramalarını sürdürüyor” denildi.

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