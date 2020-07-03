Van'da 38 korucu yemin edip göreve başladı

Van'da Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığınca düzenlenen iki haftalık eğitimi başarıyla tamamlayan 38 güvenlik korucusu göreve başladı.

İlçe Jandarma Komutanlığında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra eğitimlerini tamamlayan güvenlik korucuları, Türk bayrağı ve silah bulunan masaya ellerini koyarak yemin etti.

İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Haluk Çakaroğlu, yaptığı konuşmada, hazırlayıcı zorunlu eğitimi başarıyla tamamlayan güvenlik korucularının yemin törenini gururla izlediklerini söyledi.

Güvenlik korucularının ettiği yeminin, görevleri boyunca en zor şartlarda bile kendilerine yol göstereceğini belirten Çakaroğlu, "Ettiğiniz yemini bir an bile unutmayın. Görevinizi en iyi şekilde yapacağınızdan, kanun ve nizamı, doğruluğu ve dürüstlüğü daima rehber edineceğinizden ve yemininize sadık kalacağınızdan hiç kimsenin şüphesi yoktur." diye konuştu.

Güvenlik koruyucuları adına konuşan İbrahim Kahraman ise babalarından devraldıkları görevi aynı özveriyle sürdüreceklerini vurguladı.

İlçe Müftüsü İsmail Böyük'ün duasıyla sona eren törene, Kaymakam Fatih Sayar, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, AK Parti İlçe Başkanı Taha Güngör, Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman ve kurum amirleri katıldı.

