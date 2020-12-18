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Van’da 4 bin 600 tablet dağıtılacak

VAN HABERLERİ  | 18.12.2020 11:53 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz ihtiyacı bulunan öğrenciler için tedarik edilen 50 bin 500 tablet bilgisayardan 4 bin 600 adedi Vanlı öğrencilere dağıtılacak.Milli Eğitim Bakanlığınca uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz ihtiyacı bulunan öğrenciler için tedarik edilen 50 bin 500 tablet bilgisayar, Van dahil olmak üzere 15 ile sevk edildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz ihtiyacı bulunan öğrenciler için tedarik edilen 50 bin 500 tablet bilgisayardan 4 bin 600 adedi Vanlı öğrencilere dağıtılacak.
Milli Eğitim Bakanlığınca uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz ihtiyacı bulunan öğrenciler için tedarik edilen 50 bin 500 tablet bilgisayar, Van dahil olmak üzere 15 ile sevk edildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Van’da 4 bin 600 tablet bilgisayarın önümüzdeki hafta öğrencilere dağıtılacağını ifade ederek, “Tablet bilgisayarlar ilçe milli eğitim müdürlüklerine oradan da okullara teslim edilecek. Daha sonra bilgisayarlar, resmî veriler doğrultusunda oluşturulan öncelik sırasına göre öğrencilere dağıtılacak” dediler.

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