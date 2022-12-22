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Van’da 4 kilogram skunk maddesi ele geçirildi

22.12.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın Başkale ilçesinde güvenlik güçlerince arazide yapılan arama tarama faaliyeti sırasında 4 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Van’da 4 kilogram skunk maddesi ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonların tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Başkale ilçesi kırsalında yasadışı uyuşturucu geçişi olacağı bilgisinin alınması üzerine, 6. Hudut Tugay Komutanlığı ile koordine kurularak arazide yapılan arama/tarama faaliyeti esnasında 4 kilogram skunk maddesi ele geçirilmiş olup, olay ile ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Van İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadelede ilk hedef kabul edilen uyuşturucu maddeye ulaşılabilirliğin engellenmesi konusunda yürütülen kararlı mücadele tüm hızıyla sürüyor” denildi.

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