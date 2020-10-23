Van’da ‘4. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı’ açıldı

Van’da Anatolia Grup tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen ‘Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı’ kapılarını ziyaretçilere açtı.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen fuarın açılışında konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, korona virüs nedeniyle uzun bir süre bütün fuarların kısıtlandığını hatırlatarak, 1 Eylül’den itibaren fuar sezonunun tedbirli olarak serbest bırakıldığını söyledi. Van’da bu yıl fuarların üçüncüsünü açtıklarını ifade eden Bilmez, “Allah’a şükür bugüne kadar herhangi bir sıkıntımız olmadı. Hem organizasyon firması hem firmalarımız pandemi ile ilgili alınan tedbirlere uydular, vatandaşlar da bu tedbirlere riayet etti. Bugün de açılışı yapılan fuarımız da sosyal mesafeye uygun olarak açıldı, ilgi de var. Pandemi sürecinin getirdiği durgunluk döneminde bu cesareti gösteren bütün firmalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Anatolia Grup Genel Koordinatörü Özgür Çelik ise dördüncü fuarı düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bunun hem yerel hem ulusal basında oldukça ilgi gördüğünü söyledi. İzmir, Ankara ve Antalya gibi önemli şehirlerin fuar açmakta zorlandığına dikkat çeken Çelik, “Pandemi koşulları içerisinde Türkiye’de koca koca fuarlar açmakta zorlanırken, Van’da bu fuarı açabildik. Tabi ki bunu basın ve Van halkının katkılarıyla gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Fuarların her zaman bir şehrin ekonomisine, şehir dinamiklerine paydaşlarıyla birlikte büyük performans sağladığını vurgulayan Çelik, “Biz fuarların Van için çok önemli olduğunu, artık Van’ın bir fuar şehri olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Fuarda 81 ilden tatların Vanlılarla buluşturulduğunu aktaran Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

“Fuarımızda 81 il, 7 bölgeden gelen tatlar Vanlılarla buluşuyor. Karadeniz’in peynirleri, süt ürünleri, Hatay’ın künefesi, Malatya’nın pestili, Isparta’nın gül ürünleri yer alıyor. Yani Vanlılar burada 10 gün boyunca lezzetli bir fuar geçirecekler. Şu anda 50 firmamız var. Korona virüs sürecine rağmen iyi bir sayı. Geçmiş yıllarda bu sayı 80 ila 90 civarındaydı ama yine şükür fuarımız temiz ve şık bir fuar oldu. Katılımı yüksek bekliyoruz. Fuarımızda gerekli tüm tedbirler alındı. Ateş ölçerden sosyal mesafeye maskeye tüm tedbirlere uyuluyor. Ayrıca girişlerde HES kodu soruluyor ve HES kodu olmayan vatandaşlar içeri alınmıyor. Bu kapsamda tüm halkımızı fuarımıza davet ediyorum.”

Fuarın açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol, stantları gezerek firma yetkililerine bol kazançlar diledi.

Açılışa AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Vali yardımcıları Mesut Ozan Yılmaz ve Ömer Faruk Canpolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, firma yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

