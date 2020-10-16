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Van'da 43 yabancı uyruklu yakalandı

VAN HABERLERİ  | 16.10.2020 15:02 | Son Güncelleme

Van'da 43 yabancı uyruklu yakalandı

Van'ın Tuşba ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 43 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin devriyesi sırasında H.Y. idaresindeki araçta arama gerçekleştirildi.

Kontrollerde, 43 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlendi.

Ekipler, A.M. ile M.C'nin valizlerinde yaptığı aramada ise 11 kilo 601 gram afyon sakızı ele geçirdi.

Sürücü H.Y. "göçmen kaçakçılığı", A.M. ve M.C. de "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve uyuşturucu nakletmek" suçundan tutuklandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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