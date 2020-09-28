Van’da 483 kilometre sulama kanalı temizledi

Van Büyükşehir Belediyesi, bu yıl tarımsal amaçlı kullanılan 483 kilometre uzunluğundaki sulama kanalını temizledi.

Van’da bu yıl tarım sezonunun başlamasıyla çiftçilerin kullandığı beton ve toprak sulama kanalları büyükşehir belediyesinin yoğun çalışmasıyla temizlendi. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 13 ilçede haziran ayının ilk günlerinden itibaren kanallarda su israfını önlemek ve üreticilere daha sağlıklı ulaşmasını sağlamak amacıyla yabani ot ve çamur temizliği gerçekleştirerek, ihtiyaç görülen alanlarda da onarım yaptı.

Toplamda 400 mahallede yaklaşık 20 iş makinesi ile çiftçilere geniş çaplı bir tarım desteği sunuldu. Çalışmalar kapsamında ekipler, atıl durumda olan veya işlem görmeyen 483 kilometre uzunluğundaki beton ve toprak sulama kanalında temizlik çalışması yaptı. Ekipler aynı zamanda 163 göletin de yeniden kullanımını sağladı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yusuf Altun, yaşanan salgın süreciyle beraber çalışmalarını aksatmamak adına geceli gündüzlü çalıştıklarını ifade ederek, zor sürece rağmen çiftçiye hizmeti ulaştırdıklarını vurguladı. Altun, “Bahar aylarıyla beraber kırsal mahallelerde başlattığımız çalışmalar haziran ayında bünyemize kattığımız kiralık araçlarla da güç buldu. Maalesef dünya genelinde yaşanan salgın sürecinde bizler de çalışmalarımızda zaman zaman zorluklar yaşadık. Gideceğimiz mahallelerde karantinalar, pozitif vakalar sebebiyle ufak tefek aksaklıklar yaşandı. Fakat hamdolsun ki hiçbir mahallelimizi mağdur etmeden tıkanan gölet ve kanal temizliklerini tamamladık. Kısıtlı imkânlarla yürüttüğümüz hizmetimizi aksatmadık. Bundan sonraki süreçte de ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

