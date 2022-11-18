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Van'da 5 bin köpeğe kuduz aşısı yapıldı

18.11.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Büyükşehir Belediyesince kent genelinde 5 bin sahipsiz köpeğe kuduz aşısı uygulandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri, Van ve ilçelerinde sahipsiz hayvanlarına yönelik aşılama çalışması başlattı.

Belirlenen bölgelere giderek köpekleri kontrollü şekilde yakalayan görevliler, kuduz, iç ve dış parazit aşılarını yaptıkları köpekleri tekrar bulundukları alanlara bıraktı.

Görevliler, yaralı, bitkin ve hasta durumdaki hayvanları da merkeze götürerek tedavi edilmelerini sağladı.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, bugüne kadar yapılan kontrollerde il genelinde kuduz vakası ile karşılaşmadıklarını söyledi.

Merkez olarak aşılama çalışmalarını yıl boyunca sürdüreceklerini belirten Allahverdi, "Merkezimizde sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma, mikroçip, küpe, cerrahi operasyonlar yapılıyor. Kuduz vakalarının yaşanmasıyla çalışmalarımıza hız verdik. Şimdiye kadar 5 bin köpeğe kuduz aşısı yaptık." diye konuştu.

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Van büyükşehir belediyesi kuduz aşısı

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