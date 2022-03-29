Van'da 5 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde 5 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Başkale ilçe kırsalında uyuşturucu saklandığı ihbarı üzerine, bölgeye operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, araziye gizlenmiş 2 kilogram sentetik uyuşturucu ve 3 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



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