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Van’da 516 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

VAN HABERLERİ  | 14.02.2020 09:35 | Son Güncelleme

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 516 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Van’da 516 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 516 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 74, Başkale’de 48, Çaldıran’da 8, Çatak’ta 77, Edremit’te 2, Erciş’te 6, Gevaş’ta 10, Gürpınar’da 106, İpekyolu’nda 14, Muradiye’de 61, Özalp’te 40, Saray’da 5, Tuşba ilçesinde ise 65 olmak üzere toplam 516 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Ipekyolu
Çınar Eczanesi
Ipekyolu
Merkez Eczanesi
Ipekyolu
Kayran Eczanesi
Edremit
Talay Eczanesi
Edremit
Ayaz Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
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