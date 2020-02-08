YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da 550 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van’da 550 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

VAN HABERLERİ  | 08.02.2020 09:00 | Son Güncelleme

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 550 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Van’da 550 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 550 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 74, Başkale’de 122, Çaldıran’da 25, Çatak’ta 102, Edremit’te 5, Erciş’te 25, Gürpınar’da 113, İpekyolu’nda 1, Muradiye’de 17, Saray’da 6 ve Özalp ilçesinde ise 60 olmak üzere toplam 550 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Özel öğrenciye evde eğitim

Özel öğrenciye evde eğitim

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Ürgüp Belediyesi logosunu değiştirdi

Ürgüp Belediyesi logosunu değiştirdi

Bursa'da kafede çıkan kavgada iki kişi silahla yaralandı

Bursa'da kafede çıkan kavgada iki kişi silahla yaralandı

Erzincan’da silahlı kavga: 11 yaralı

Erzincan’da silahlı kavga: 11 yaralı

Van Namaz Vakitleri 8 Şubat Cumartesi

İmsak
05:36
Sabah
06:59
Öğle
12:26
İkindi
15:16
Akşam
17:42
Yatsı
19:00

Van Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Herdem Eczanesi
Ipekyolu
Nehir Eczanesi
Ipekyolu
Pınar Eczanesi
Ipekyolu
Sevgi Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Polis, hırsızlık zanlısını karda bıraktığı izleri takip ederek yakaladı

Polis, hırsızlık zanlısını karda bıraktığı izleri takip ederek yakaladı

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Alipaşa Mahallesi Lağım Soluyor

Alipaşa Mahallesi Lağım Soluyor

Babasının siper olduğu Seda kurtarılamadı

Babasının siper olduğu Seda kurtarılamadı

Felaketin bilançosu her geçen saat artıyor

Felaketin bilançosu her geçen saat artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.