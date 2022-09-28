Van'da 569 üreticiye 802 ton sertifikalı arpa tohumu dağıtıldı

Van'da 569 çiftçiye, 802 ton sertifikalı arpa tohumu desteğinde bulunuldu.

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından üretimde durgunluğun yaşanmaması amacıyla başlatılan "Van Arpa Üretiyor" projesi kapsamda kentteki 569 çiftçiye yüzde 75 hibeyle sertifikalı arpa tohumu desteği verildi.

Van Tarım Kredi Kooperatifinde düzenlenen tohum dağıtım programına katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van'ın tarım ve hayvancılığın şehri olduğunu söyledi.

Her zaman çiftçiye, üreticiye ve tarıma dost bir idareci olduğunu belirten Balcı, "Çiftçilerimizi zenginleştirmek en büyük idealimizdir. Burası tarım memleketi. Tarım özel olarak ilgilendiğimiz bir alan. Çiftçilerimizin derdiyle dertleniyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak sertifikalı tohum için 50 milyon lira ayırdık. Buğday ve arpa tohumu dağıtımı yapıyoruz. İlkbaharda korunga, yonca ve silajlık mısır gibi ürünlere tohum desteği vereceğiz." diye konuştu.

Kentte hayvancılığın gelişmesine yönelik projeleri de önemsediğini vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

"Bir yıl ödemesiz 5 yıl vadeli, sıfır faizli koyun projesine kafa yormanızı istiyorum. İlgili birimlerle daha sık görüşün. Bu çok güzel bir proje. Pes etmeden bu işe devam etmenizi istiyorum. Hedefimiz mevcut ölçeği tamamlamak. 50 koyununuz varsa bu sayı 100 olsun. Sıfırdan başlayan birinin en az 100 koyunu olsun. Veterinerlik hizmetlerini biz karşılayacağız. Burada zengin fakir ayrımı yok. Herkes bu projeden faydalanabilir. 200 koyununuz varsa 300'e, 300 ise 400'e tamamlayın. Sorun yok. Yeter ki siz koyunculuğu yapın. Desteği biz vereceğiz."

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise Van'ın yıllar önce 8 milyon küçükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'de ilk sırada yer aldığını anımsattı.

Kentte bir zamanlar yün, kundura, süt, yem ve deri fabrikalarının bulunduğunu ifade eden Arvas, "Yaylalar yasaktı. PKK'nın bölgede yaptığı tahribat, hakaret ve kötülük nedeniyle tüm fabrikamızı kaybettik. Şu an 3,5 milyona yakın küçükbaş hayvanımız, 600'e yakın yaylamız var. Bunların tümü çiftçilerimizin kullanımına açıldı. Çok güzel günleri tekrar yakalayacağız." dedi.

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar da kentte tarım ve hayvancılık alanında çok güzel hizmetlerin yapıldığını, hayvancılığın daha iyi noktaya gelmesi için çalışmalar yapacaklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından çiftçilere 802 ton tohumun dağıtıldığı programa, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.

