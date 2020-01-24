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Van’da 579 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

VAN HABERLERİ  | 24.01.2020 09:24 | Son Güncelleme

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 579 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 579 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 68, Başkale’de35, Çaldıran’da 30, Çatak’ta 115, Edremit’te 27, Gürpınar’da 25, İpekyolu’nda 62, Muradiye’de 67, Özalp’te 52, Saray’da 16, Tuşba ilçesinde ise 82 olmak üzere toplam 579 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Ipekyolu
Çınar Eczanesi
Ipekyolu
Polat Eczanesi
Ipekyolu
Yaşam Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
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