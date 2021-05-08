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Van'da 6 hırsızlık zanlısı tutuklandı

08.05.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 6 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Van'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 25 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde yaşanan hırsızlıkların ardından çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda 6 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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