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Van'da 6 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı

26.06.2021 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 6 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı

Van'ın Edremit ilçesinde, üzerinde 6 kilo 48 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar kapsamında, Edremit ilçesinde durumundan şüphelenilen İ.A, kimlik kontrolü yapıldıktan sonra arandı.

Şüphelinin üst aramasında, 9 paket halinde toplam 6 kilo 48 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

İ.A, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

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