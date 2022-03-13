YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da 60 şişe sahte içki ele geçirildi

Van'da 60 şişe sahte içki ele geçirildi

13.03.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 60 şişe sahte içki ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde 60 şişe sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı aldı.

Bunun üzerine, bir evde arama yapan ekipler, 60 şişe sahte alkol, 19 litrelik 3 bidon sahte içki, doluma hazır 49 şişe, 125 sahte bandrol, 140 değişik markalara ait etiket ve 641 içki şişesi yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vanlı kravat tutkununa Cumhurbaşkanlığından armağanVanlı kravat tutkununa Cumhurbaşkanlığından armağan
Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu:Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu:
İzmir'de parkta bir genci pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandıİzmir'de parkta bir genci pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 13 Mart Pazar

İmsak
04:53
Sabah
06:14
Öğle
12:21
İkindi
15:40
Akşam
18:18
Yatsı
19:34

Van Nöbetçi Eczaneler13 Mart Pazar

Özge Eczanesi
Ipekyolu
Asmin Eczanesi
Ipekyolu
Erdoğan Eczanesi
Ipekyolu
Baransel Eczanesi
Ipekyolu
Öz Yaşam Eczanesi
Ercis
Sanat Eczanesi
Baskale
Arslan Saglık Eczanesi
Ozalp
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Lüks bir dağ evinde saklıyor! Halk 'gizlilik yemini' etti

Lüks bir dağ evinde saklıyor! Halk 'gizlilik yemini' etti

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Rus fenomen gözyaşlarıyla isyan etti! “Bu benim hayatım”

Rus fenomen gözyaşlarıyla isyan etti! “Bu benim hayatım”

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.