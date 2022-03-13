Van'da 60 şişe sahte içki ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde 60 şişe sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı aldı.

Bunun üzerine, bir evde arama yapan ekipler, 60 şişe sahte alkol, 19 litrelik 3 bidon sahte içki, doluma hazır 49 şişe, 125 sahte bandrol, 140 değişik markalara ait etiket ve 641 içki şişesi yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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