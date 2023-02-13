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Van’da 61 kilo uyuşturucu ele geçirildi

13.02.2023 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 61 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van’da 61 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 6-12 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 38 kilo 580 gram metamfetamin, 22 kilo 450 gram esrar ve 117 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 3 hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.

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