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Van'da 66 kilogram eroin ele geçirildi

VAN HABERLERİ  | 31.05.2020 14:23 | Son Güncelleme

Van'da 66 kilogram eroin ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde manifatura, tekstil ve tuhafiye ürünlerinin taşındığı minibüste 66 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Tuşba ilçesinde Özalp kara yolu üzerinde uygulama noktası oluşturan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine manifatura, tuhafiye ve tekstil ürünleri taşıyan (pazarcı arabası) minibüsü durdurdu.

Narkotik köpeği "Bozo"nun da kullanıldığı aramada minibüsün kaportasıyla yan döşemeleri arasındaki boşluklara yerleştirilmiş 228 paket halinde 66 kilogram eroin bulundu.

Gözaltına alınan İ.U, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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