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Van’da 687 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

VAN HABERLERİ  | 13.02.2020 09:02 | Son Güncelleme

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 687 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Van’da 687 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 687 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 78, Başkale’de 110, Çaldıran’da 17, Çatak’ta 102, Edremit’te 6, Erciş’te 80, Gevaş’ta 10, Gürpınar’da 97, İpekyolu’nda 22, Muradiye’de 61, Özalp’te 82, Saray ilçesinde ise 22 olmak üzere toplam 687 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Akgün Eczanesi
Ipekyolu
Beşyol Eczanesi
Ipekyolu
Mahya Eczanesi
Ipekyolu
Park Eczanesi
Edremit
Başkale Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
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