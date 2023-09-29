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Van'da "7 Bilge 7 Bölge/Astronomi ve Uluğ Bey" paneli yapıldı

29.09.2023 12:00 | Son Güncelleme:
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Van'da, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliği ile "7 Bilge 7 Bölge/Astronomi ve Uluğ Bey" paneli düzenlendi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi'ndeki panelin açılışında, bilimde hızlı gelişmelerin yaşandığını söyledi.

Ülke olarak buna ayak uydurmaları gerektiğini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Bulunduğumuz coğrafyada Türkiye'nin önü açık. Ülkemiz fırsatlar ülkesi. Herkesin bundan faydalanması gerekiyor. Gençlerin en az 2 dil öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Bilim yolculuğuna çıkacak gençler için Türkiye büyük bir fırsat. Ülkemiz 21'inci yüzyılda bilimde, kültürde, sanatta ve yaşamın her alanında büyük işlere imza atacak. Biz de ilimizde gençlerimiz için önemli atılımlar atıyoruz. Kültür merkezi inşa edeceğiz. Halk Kütüphanesi'nin ihalesi yapıldı. 13 ilçede bebek ve çocuk kütüphaneleri ile bilim merkezleri inşa ediyoruz. Bilimsel faaliyetleri, sempozyumları, panelleri ve aktiviteleri destekliyorum. Van'da güzel işler oluyor. Panelin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim."

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise dünyanın bugünkü medeniyet seviyesine ulaşmasında en büyük ve en önemli payın bilime ait olduğunu söyledi.

İnsanın uygarlığa kattığı en önemli ürünün modern bilimin yükselen yapısı olduğunu ifade eden Şevli, şöyle konuştu:

"Bilim tarihine dair yapılan çalışmalar bilimin gelişim süreçlerinin açıklanmasını ve bilimsel gelişmenin öncülerinin belirlenmesini sağlamıştır. Böylelikle bilimin öncüleri arasında birçok Türk-Müslüman bilim insanının yer aldığı da ortaya çıkmıştır. Mensubu olduğumuz bu coğrafyadaki bilim insanlarını tanımak ve tanıtmak büyük bir ödev olarak karşımızda durmaktadır. Bu anlayışla bugün üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen panelde sunulan bildiriler söz konusu dönemi ve dönemin bilginlerini tanımamız için önem arz etmektedir. Panelin hem katılımcılara hem de dinleyicilere büyük katkı sunacağını düşünüyorum."

Oturumlarla devam eden panele, Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Zeki Eraslan, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Yalçın Özdemir, rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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