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  4. Van’da 72 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van’da 72 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

VAN HABERLERİ  | 20.01.2020 09:25 | Son Güncelleme

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 72 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 72 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 35, Başkale’de 6, Gürpınar’da 27 ve Muradiye ilçesinde ise 4 olmak üzere toplam 72 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, zaman zaman hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 5, Hakkâri’de eksi2, Bitlis’te eksi 3 ve Muş’ta eksi 1 derece olması beklenmektedir” denildi.

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Ipekyolu
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Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
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