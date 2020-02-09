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Van’da 765 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

VAN HABERLERİ  | 09.02.2020 09:19 | Son Güncelleme

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 765 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Van’da 765 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 765 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 74, Başkale’de 127, Çaldıran’da 30, Çatak’ta 102, Edremit’te 5, Erciş’te 19, Gevaş’ta 16, Gürpınar’da 144, İpekyolu’da 35, Muradiye’de 60, Özalp’te 60, Saray’da 23 ve Tuşba ilçesinde ise 70 olmak üzere toplam 765 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Ipekyolu
Mermit Eczanesi
Ipekyolu
Nur Eczanesi
Ipekyolu
Serhat Eczanesi
Ipekyolu
Deva Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Yeni Eczanesi
Ercis
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