Van’da 8 organizatör tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan 5 operasyonda; 10 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 8 organizatör tutuklanmıştır. Düzensiz göçmenlerin saklanmasında kullanılan 3 metruk bina yıktırılmıştır” denildi.

