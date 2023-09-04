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Van’da 8 organizatör tutuklandı

04.09.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle 8 organizatör tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan 5 operasyonda; 10 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 8 organizatör tutuklanmıştır. Düzensiz göçmenlerin saklanmasında kullanılan 3 metruk bina yıktırılmıştır” denildi.

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