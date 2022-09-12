Van'da 80 av tüfeği ile gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Van'da yürütülen kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürün ticareti yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 5-11 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 80 av tüfeği, sınavda kopya düzeneği olarak kullanıldığı tespit edilen ses ve görüntü kayıt cihazı, gümrük kaçağı 115 cep telefonu, 100 puro, 10 şişe alkol, 225 sigara ve 2 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyonlarda, 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

