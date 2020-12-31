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Van’da 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

VAN HABERLERİ  | 31.12.2020 22:55 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında Yılbaşında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Van’da saat 21.00 itibariyle başladı.Korona virüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili ek genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında Yılbaşında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Van’da saat 21.00 itibariyle başladı.
Korona virüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili ek genelge gönderdi. Genelgeyle birlikte bu akşam 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlanmanın başlamasıyla birlikte kent merkezindeki iş yerleri kepenklerini indirirken, çalışanları ise evlerinin yolunu tuttu. Yasağın başlamasına kısa bir süre kala dışarıda olan vatandaşlar, cadde ve sokakları boşalttı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Valilik kararıyla kentin en işlek noktalarında kontrol yapmaya başladı. Kısıtlama kapsamında muaf olanların kimlik ve belgeleri kontrol edilirken, sokağa çıkma izni olmayan vatandaşlar hakkında ise cezai işlem uygulandı.

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