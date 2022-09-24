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Van'da 9 kilo 317 gram esrar ele geçirildi

24.09.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 9 kilo 317 gram esrar ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde 9 kilo 317 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu imal ve ticareti" suçuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Başkale kırsalında dün yapılan aramada, menfeze gizlenmiş 9 kilo 317 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
esrar Van jandarma

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