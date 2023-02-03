Van'da 9 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan köpek barınakta tutuluyor

İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde 30 Ocak'ta evinin önünde oynayan Durna'ya saldıran Alman kurdu kırması köpek, olayın ardından belediye ekiplerince yakalanarak merkeze götürüldü.

Sağlık taramaları yapılan köpek, merkezde yasaklı ırklar için oluşturulan alandaki kafese bırakıldı.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, AA muhabirine, merkezde 41 personelle sahipsiz hayvanlara yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi.

Merkezde geçen yıl 7 bin köpeğe kısırlaştırıldıktan sonra mikroçip taktıklarını belirten Allahverdi, "5 Ocak'ta İpekyolu ilçesinde küpesiz olduğu ihbarıyla yakalanan bu köpek merkezimize getirildi. Merkezde ameliyatla kısırlaştırıldı. Tüm aşıları ve küpe işlemleri yapıldı. Mikroçipi takıldı. Köpeğin saldırganlığıyla ilgili bir tespit olmadı. Dolaysıyla bu köpeği sahiplenmek isteyen vatandaş, başvuru yaptı. 25 Ocak'ta bu köpek belgeli bir şekilde sahiplendirildi. Olay bu köpeğin serbest bırakılmasıdır. Eğer bu vatandaşımız sahiplenmekten vazgeçtiğini bildirseydi aynı gün ekiplerimiz gidip bu köpeği tekrar merkeze getirecekti." diye konuştu.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiğini aktaran Allahverdi, şöyle devam etti:

"Köpek merkezimizde şu anda. Köpeğin uyutulması ya da sahiplendirilmesi söz konusu değil. Yanlış algı yaratılmaya çalışıldı. Günlük beslenmesi ve bakımı yapılıyor. 71 yasaklı ırk denilen pitbull ve benzeri köpek cadde ve sokaklarda toplatılıp merkeze getirildi. Bu hayvanlar için özel yaşam alanları oluşturduk. Bu köpeklerin diğer köpeklerle yaşama şansı yok. Dolayısıyla kısırlaştırıldıktan sonra saldırganlık hissi olan hiçbir köpek rehabilite edilmedikçe sokağa bırakılmıyor."

OLAY

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde 30 Ocak'ta arkadaşlarıyla oynadığı sırada köpeğin saldırısına uğrayan Emir Mete Durna ağır yaralanmış, kaldırıldığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili yürütülen çalışmalarda, çocuğa saldıran köpeğin küpesinden 25 Ocak'ta sahiplendirildiği, 30 Ocak'ta da sahiplenen H.K. tarafından sokağa bırakıldığı tespit edilmişti. Gözaltına alınan H.K. "taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklanmış, Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde köpek toplamada görevli M.A. ise aynı suçtan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

