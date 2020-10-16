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Van’da ‘ağır iklim sahra hastanesi kurulumu’ eğitimi

VAN HABERLERİ  | 16.10.2020 14:11 | Son Güncelleme

Van İl Sağlık Müdürü Doç.

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Van Kalesi Atatürk Parkı’nda ‘ağır iklim sahra hastanesi kurulumu’ eğitimi düzenlendiğini belirtti.
Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Atatürk Parkı’ndaki eğitimleri takip ederek, UMKE çalışmaları ve araç gereçleri konusunda bilgi aldı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Van Kalesi Atatürk Parkı’nda 14-19 Ekim 2020 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığının düzenlediği ‘ağır iklim sahra hastanesi kurulumu’ eğitimine Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin katıldığını söyledi. Doç. Dr. Sünnetçioğlu, “Ağır iklim sahra hastanesi içerisinde hastane ünitesi, KBRN ünitesi ve personel barınma alanı bulunan ağır iklim çadırları, afet durumlarında sağlık hizmetlerinin kesintisiz sunulabilmesi için hayati önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından ilimize gönderilen 4 mevsim barınma ve hasta bakımına uygun olan ağır iklim çadırlarının kurulumunda toplamda 46 UMKE gönüllüsü görev aldı. Gerçekleştirilen eğitimde olası afet durumunda sahra hastanesi kurulum reaksiyonunun hızlandırılması amaçlanıyor. Bu eğitimin amacı her türlü afet durumunda yeterli ve nitelikli sağlık hizmeti sunabilmektir. Bizim modül eğitimlerimiz içerisinde bu eğitimler mevcut olup ilk üniteyi kurduğumuz an içerisinde malzemeleri yerleştirdiğimizde hasta almaya başlıyoruz” dedi.
Sünnetçioğlu, ağır iklim sahra hastanesinin amacının bölge illerinde, yurt içi ve yurt dışında gelişebilecek olası afet durumlarında hastanelerin hizmet veremediği anda kurulumunun yapılıp 25 ve 55 dereceye kadar iklimlendirme yapılıp 50 yatağa kadar hizmet vermek olduğunu kaydetti. Sünnetçioğlu, “Eğitimlere Erzurum, Erzincan ve Malatya’dan Sağlık Bakanlığımız eğitmenleri katıldı. Ağır iklim sahra hastanesi kurulum çalışmalarında emeği geçen UMKE gönüllülerine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Müdür Sünnetçioğlu’na Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm Dr. Onur Mahmutoğlu eşlik etti.

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