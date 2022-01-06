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Van'da ailelerin HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı eyleme bir aile daha katıldı

06.01.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da ailelerin HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı eyleme bir aile daha katıldı

Vanlı annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde her hafta gerçekleştirdikleri eyleme, bir anne daha katıldı.

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde gerçekleştirdikleri eylemlerine bu hafta da devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Van anneleri evlat nöbetinde", "Çocuklarımızı istiyoruz" ve "Dağları kurtara kuşlara bırakın" yazılı dövizler taşıdı.

Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Uzun süre evlatlarının fotoğraflarına sarılarak gözyaşı döken anneleri, kadın polisler teselli etmeye çalıştı.

Başkale ilçesinde 6 yıl önce dağa götürülen oğlu için Vanlı ailelerin başlattığı eyleme katılan anne Hinara Aycir, AA muhabirine, bir an önce evladına kavuşmak istediğini söyledi.

Oğlunun kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten Ayçir, şunları kaydetti:

"Oğlum askerlik çağına gelmişti. Askere gidecekti. Onu her yerde arıyorum. Allah bu zulmü kabul etmesin. Ne hakla oğlumu benden kopardılar. Evladımdan haber almak istiyorum. Ölü mü, sağ mı bilmiyorum. Kim götürdüyse geri versin. İki kardeşimi öldürdüler, babamın evini yıktılar. Onlar benim katilimdir. Oğluma kavuşana kadar eyleme katılacağım."

Eyleme katılan anne Güllü Ereğli ise terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce dağa kaçırılan oğlu için eyleme katıldığını söyledi.

Evladının özlemiyle yaşadığını belirten Ereğli, "Oğlum HDP tarafından kandırıldı ve Kandil'e gönderildi. Oğlum üniversite okuyordu, öğretmen olmak istiyordu. HDP onun hayallerini çaldı. Allah HDP'yi kahretsin. Fakir fukaranın çocuğundan ne istiyorlar. HDP Kürt düşmanıdır. Kandil'de çocuklarımızın ne işi var? Nevzat, oğlum gel devletimize teslim ol. Sen kötü biri değilsin. Kardeşlerin her gün seni soruyor. Senin gelmeni bekliyoruz." diye konuştu.

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