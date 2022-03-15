Van'da alışveriş festivali kortej yürüyüşüyle başladı

Van'da ekonomiye katkı sunmak ve ülkelerindeki 13 günlük nevruz tatili için kente gelen İranlı turistleri ağırlamak amacıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Van Alışveriş Festivali (Shopping Fest)" kortej yürüyüşüyle başladı.

Valilik himayesinde 15-29 Mart'ta düzenlenen festival kapsamında Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş, Cumhuriyet Caddesi'ndeki festival alanına kadar yürüdü.

Kortej yürüyüşü sırasında Van kedisi ve Van Gölü canavarı kostümlerini giyen bazı kişiler de gülümseten hareketleriyle etkinliğe renk kattı.

Halk oyunlarının gösterisinin ardından resim sergisini gezerek çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Bilmez ve beraberindekiler, festival alanında yerel sanatçıların verdiği konseri dinledi, katılımcılarla sohbet etti.

- "Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamalıyız"

Bilmez, gazetecilere, festivalin yeni tip koronavirüs salgınından dolayı iki yıl aradan sonra tekrar başlamasının heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan geçen hafta 2 bin turistin giriş yaptığı bilgisini veren Bilmez, "2015 yılından bu yana bu festival yapılmaktaydı ama pandemiden dolayı iki yıl ara verdik. Umuyor ve diliyorum ki her zamankinden daha fazla misafiri ağırlayacağımız gelen misafirlerimizin de çok memnun kaldığı bir sezonun başlangıcını yapmış olacağız. Bu festivalimiz Van bölgesel sınırlarını aşıp uluslararası nitelik kazandı. Geçen hafta kapı köyden 2 bin turist girişimiz vardı, bu haftadan itibaren 5 bin giriş bekliyoruz. Gümrükte herhangi bir aksama ya da kuyruğun oluşmaması için gerekli bütün tedbirler alındı. Çarşamba gününden itibaren her gün Tahran-Van uçuşları başlayacak. İnşallah iyi bir sezon geçirmiş olacağız." diye konuştu.

Tüm esnaf ve odalardan gelen misafirleri iyi bir şekilde ağırlamak, Van'da hem eğlenmelerini hem de alışveriş yapmalarını sağlamak için ellerinden geleni yapmalarını isteyen Bilmez, şöyle devam etti:

"Bu süre zarfında nevruzun kardeşliğini, birliğini, beraberliğini hakim kılmalıyız, o ruha sahip çıkmalıyız. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizle misafirlerimize sahip çıkacağız ki bundan hem esnafımız hem de biz memnun kalalım. Bu vesileyle herkesin nevruzunu kutluyorum. Van alışveriş ve eğlence festivalimizin resmi başlangıcını hem kent meydanında hem de Kapıköy Sınır Kapısı'nda başlatmış bulunmaktayız. Ayın 29'una kadar kentin değişik noktalarında düzenlenecek renkli etkinliklerle insanlarımızın eğlenebildiği ve alışveriş yapabildiği bir festival dönemine giriyoruz."

- "Van turizm kenti olma yolunda ilerliyor"

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise festivalin hayırlı olmasını dileyerek, "Van, huzur, alışveriş, sanayi ve turizm kenti olma yolunda ciddi adımlarla ilerliyor. Biz el birliğiyle kentimize sahip çıktığımızda esnaflarımızın yüzü gülecek, Vanlılar huzurlu bir yaşam sürdürecek." dedi.

Vanlı esnaf Turgay Atacan da festivalin yeniden başlamasının heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Atacan, bu tür festivallerin Van'ın ekonomisine katkı sağladığını ifade ederek, dünya ekonomisinin zor dönemlerden geçtiği bir dönemde düzenlenmesinin önemli oluğunu aktardı.

