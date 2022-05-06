Van'da aşırı yağış nedeniyle yaylada mahsur kalanlar kurtarıldı

Gürpınar ilçesinde bitki toplamak için çıktıkları yaylaya mahsur kalan 12 kişi, ekiplerin yardımıyla köye ulaştırıldı.

İlçenin Kuşdağı mahallesindeki Badıgüle yaylasına bitki toplamak için çıkan 12 kişi, olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kaldı.

Durumun ekiplere bildirilmesi üzerine UMKE, AFAD, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri olay yerine hareket etti.

Yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonrası vatandaşların mahsur kaldığı bölgeye ulaşan ekipler, 12 kişinin sağlık kontrolünü yaptı.

Sağlık durumları iyi olan vatandaşlar, yaşadıkları köye götürüldü.



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