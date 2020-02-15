Van'da askeri helikopter hasta 2 kardeş için havalandı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 2 kardeş, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Yolu kardan kapanan Turan Mahallesi'nde yaşayan Sayar ailesi, çocukları Seyitcan ve Beytullah'ın yüksek ateş ve solunum rahatsızlığı yaşaması üzerine yetkililerden yardım istedi.

Karla mücadele ekiplerinin yolu açmasının zaman alması nedeniyle Jandarma Helikopter Filo Komutanlığından havalanan askeri helikopter, zorlu hava koşullarına rağmen mahalleye ulaştı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptıkları 2 kardeş, helikoptere alınarak Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan hasta kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sayar ailesi, çocukları için seferber olan Mehmetçiğe teşekkür etti.

