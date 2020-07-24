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Van’da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılması nedeniyle tatlı dağıtıldı

VAN HABERLERİ  | 24.07.2020 15:36 | Son Güncelleme

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van İl Temsilciliği tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılması dolayısıyla vatandaşlara tatlı ikram edildi.TÜGVA Van İl Temsilciliği, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılması dolayısıyla Hazreti Ömer Camii’nde Cuma namazı sonrası vatandaşlara tatlı dağıttı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van İl Temsilciliği tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılması dolayısıyla vatandaşlara tatlı ikram edildi.
TÜGVA Van İl Temsilciliği, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılması dolayısıyla Hazreti Ömer Camii’nde Cuma namazı sonrası vatandaşlara tatlı dağıttı. Fatih Sultan Mehmet Han’ın Ayasofya Vakfiyesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya Diriliş Bildirisinin de dağıtıldığı etkinlikle ilgili açıklamada bulunan TÜGVA Van İl Temsilcisi Mehmet İsa Deniz, 86 yıldan sonra Ayasofya’nın özgürlüğüne kavuştuğunu vurguladı. Bugün Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ilk Cuma namazının kılındığını dile getiren Deniz, "Bizde Van merkez başta olmak üzere Gevaş, Erciş ve Edremit ilçelerimizdeki kent meydanlardaki büyük camilerde, halkımızla bu sevinci paylaşmak için tatlı ikramında bulunduk. Bunun yanında Beşyol Meydanı’nda, vatandaşların önünde fotoğraf çektireceği, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin resminin olduğu bir stant oluşturduk. Bizler İslam alemi için bu kutlu olayın sevincini kendi çapımızda halkımızla paylaşmak istedik” dedi.
Ahmet Koçak isimli vatandaş ise Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılmasının baş mimarı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, “Bugün bir zaferdir. Van’da bunu kutluyoruz. Bu mutluluğu bize yaşattığı için Allah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun. Allah rızası için Recep Tayyip Erdoğan’ı seviyorum. Canım reisime feda olsun. Rabbim onun yar ve yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile beraberindeki İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ da standı ziyaret ederek TÜGVA üyelerini tebrik etti.

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